Памфилова сообщила, что итоги выборов подведут после рассмотрения всех жалоб

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Официальные итоги выборов в РФ будут подведены не раньше пятницы, чтобы регионы рассмотрели все жалобы и обращения, заявила председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова на встрече с президентом России Владимиром Путиным в режиме видеоконференции.

"Мы официально хотим подводить итоги не раньше пятницы. Это связано с тем, что я настоятельно рекомендовала всем нашим коллегам в регионах, поскольку у нас, помимо кампании в Госдуму, еще в общей сложности было 4 400 разного рода кампаний, чтобы [они] не торопились. Чистота этой кампании превыше всего", - сказала Памфилова.

Она уточнила, что попросила региональные избиркомы до подведения итогов выборов внимательно рассмотреть все жалобы и обращения, "чтобы никаких сомнений не было в результатах голосования".

"Поскольку мы так много сил вложили, чтобы обеспечить чистоту проведения избирательной кампании, не хотелось бы, чтобы какие-то небрежные отношения могли бы ударить по репутации того, что мы сделали", - уточнила Памфилова.

Она также назвала "минимальным за все время" количество обращений и жалоб, которые поступили в ЦИК РФ. "Несмотря на то, что жалоб, обращений и самих нарушений по сути стало меньше, все они становятся известными. Все тайное очень быстро становится явным, система на это стала работать, ничего невозможно скрыть. Этому способствует и то, что у нас беспрецедентно большое было число наблюдателей, это 491 тысяча с лишним человек", - подчеркнула Памфилова.

Выборы в Госдуму восьмого созыва проходили в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в нижнюю палату в единый день голосования проходили прямые выборы глав девяти субъектов РФ и 39 региональных парламентов.