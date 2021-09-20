Более 1,2 тыс. бюллетеней признали недействительными на одном из участков Северной Осетии

ВЛАДИКАВКАЗ, 20 сентября. /ТАСС/. Более 1,2 тыс. бюллетеней признали недействительными в Северной Осетии из-за нарушения на избирательном участке. Об этом ТАСС сообщили в ЦИК республики.

"На избирательном участке №307 во Владикавказе недействительными были признаны 1 271 бюллетень по федеральному избирательному округу и такое же количество по одномандатному избирательному округу", - сказал собеседник агентства.

На участке был выявлен факт голосования большим, чем установлено законодательством, количеством бюллетеней, было приятно решение опечатать комплексы обработки избирательных бюллетеней и поставить резервный стационарный ящик. По окончании времени голосования все бюллетени, которые были в КОИБах, были признаны недействительными.

В Северной Осетии прошли плановые непрямые выборы главы Республики Северная Осетия - Алания одновременно с выборами депутатов Госдумы. "Единая Россия" одержала победу на выборах депутатов Госдумы в Северной Осетии. Она набрала 71,1% голосов избирателей. На втором месте КПРФ -11,49%, на третьем "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" - 10,54%, на четвертом ЛДПР - 1,5%. Итоговая явка избирателей в республике составила 86,6%.