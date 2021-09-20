Около 2,6 млн человек проголосовали на выборах в Подмосковье

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Порядка 2,6 млн жителей Московской области приняли участие в голосовании на выборах депутатов в Госдуму и Мособлдуму. Об этом в понедельник сообщается в Telegram-канале "Воробьев Live".

"Свой выбор за три дня сделали около 2,6 млн жителей Подмосковья. В регионе работало более 4 тыс. избирательных участков и у каждого была возможность проголосовать. <…> По итогам обработки 99,34% протоколов УИК лидерство на выборах в Мособлдуму у партии "Единая Россия" с 45,21% голосов", - говорится в сообщении.

В свою очередь губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил председателя Мособлизбиркома Илью Березкина и людей, которые участвовали в организации и проведении выборов.

"Выборы - это всегда очень ответственное мероприятие, которое привлекает огромное количество представителей разных политических сил. Я считаю, что все прошло достойно. Хотел бы поблагодарить вас персонально, вашу команду и каждую участковую комиссию. Знаю, что эта непростая работа начинается еще до голосования. Но теперь все завершено, выборы проведены. Поэтому прошу вас всем коллегам передать слова благодарности, каждому, кто участвовал в их организации и проведении", - отметил Воробьев, чьи слова приводятся в сообщении.

С 17 по 19 сентября в Московской области проходили выборы депутатов Госдумы, Мособлдумы, а также выборы в органы местного самоуправления.