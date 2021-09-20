Слуцкий: в оценке Госдепа выборов в России видна досада за провал попыток вмешательства

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Оценка Госдепартамента США прошедших выборов в Госдуму граничит с вмешательством, в Вашингтоне испытывают досаду за проваленные попытки повлиять на политическую ситуацию в РФ. Такое мнение в понедельник выразил председатель думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий.

Ранее руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс утверждал, что выборы в Государственную думу прошли в условиях, "не способствовавших свободной и честной процедуре" голосования.

"Такая оценка граничит с вмешательством, где явно сквозит досада от того, что все попытки коллективного Запада повлиять на политическую ситуацию в России были радикально пресечены. И не Вашингтону учить проведению "демократических выборов", говорить об отсутствии наблюдателей и рассуждать о соблюдении прав избирателей", - сказал Слуцкий журналистам.

Депутат указал на то, что "российские избиратели получили самый широкий спектр возможностей для участия в парламентских выборах, даже с учетом объективных ограничений по борьбе с коронавирусом". При этом "никто не оспаривает итоги выборов, никто не штурмует Думу в знак протеста против итогов парламентской кампании". "И, наверное, США в этом плане есть чему поучиться у России", - заметил Слуцкий.

Комментируя критику, связанную с отсутствием наблюдателей от БДИПЧ ОБСЕ, глава комитета напомнил, что РФ "предоставила наблюдательным структурам ОБСЕ квоту почти в два раза превышающую по численности состав группы наблюдателей БДИПЧ на последних американских выборах". Но наблюдатели сами отказались приезжать. В то же время "мониторинговые группы из почти 60 стран мира следили за происходящим на избирательных участках в России и констатировали проведение выборов в полном соответствии с демократическими нормами", - резюмировал Слуцкий.