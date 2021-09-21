"Единая Россия" победила на выборах в Калининградскую облдуму с 38,95% голосов

ТАСС, 21 сентября. "Единая Россия" одержала победу на выборах депутатов Калининградской областной думы по итогам обработки 100% протоколов УИК, набрав 38,95% голосов, сообщила пресс-служба регионального избиркома.

"Обработано 100% протоколов при проведении выборов депутатов Калининградской областной думы. В голосовании по единому избирательному округу приняли участие 43,84% избирателей. Всероссийская политическая партия "Единая Россия" - 38,95%, политическая партия "Коммунистическая партия Российской Федерации" - 19,03%, политическая партия ЛДПР - 11,22%, социалистическая политическая партия "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" - 11,27%", - отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы, "Российская партия пенсионеров за социальную справедливость" набрала 6,38%, "Коммунисты России" - 4,23%, "Яблоко" - 3,09%, "Родина" - 1,92%. Кроме того, после 100% обработки протоколов региональный избирком обнародовал данные по выборам в Калининградскую областную думу по одномандатным округам, из 20 округов один за представителем партии КПРФ, в остальных округах победили представители "Единой России".

В 2016 году в законодательный орган области избрали 40 депутатов: 20 - по единому избирательному округу и 20 - по одномандатным избирательным округам.

По единому избирательному округу 10 мандатов в областной думе получила партия "Единая Россия", по четыре мандата получили ЛДПР и КПРФ. По одному мандату у "Справедливой России" и "Патриотов России". Пять лет назад представители "Единой России" также победили в 19 из 20 одномандатных округов. Только один мандат получил представитель "Патриотов России" Игорь Рудников.

Явка на выборах в облдуму в 2016 году составила 42,97%. Это несколько ниже, чем на выборах 2011 года, когда в голосовании приняли участие 43,39% избирателей. Правом голоса обладали свыше 782,4 тыс. избирателей. Выборы признали законными и состоявшимися.