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Единый день голосования

Глава комитета Госдумы по энергетике Завальный побеждает на выборах в ХМАО с 44,85%

На втором месте находится депутат от КПРФ

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 21 сентября. /ТАСС/. Председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный ("Единая Россия") побеждает с 44,85% голосов на выборах депутатов Госдумы по одномандатному округу Ханты-Мансийского автономного округа после обработки 100% протоколов. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе избирательной комиссии Югры.

"В Югре завершен ввод 100% протоколов УИК об итогах голосования на выборах депутатов Госдумы восьмого созыва по Ханты-Мансийскому одномандатному округу № 222 в систему ГАС "Выборы". Голоса избирателей распределились следующим образом: Павел Николаевич Завальный ("Единая Россия") - 44,85%", - говорится в сообщении.

На втором месте находится депутат от КПРФ Алексей Савинцев с 11,14% голосов, на третьем - депутат от ЛДПР Виталий Чистов с 9,22% голосов.

Теги
РоссияЕдиный день голосованияХанты-Мансийский автономный округ
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