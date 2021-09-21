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Патрушев: биолаборатории США по всему миру угрожают здоровью десятков миллионов человек

По словам секретаря Совета безопасности РФ, "Запад печется о правах человека, на самом деле нарушает их в массовом порядке"

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Биологические лаборатории, создаваемые США по всему миру, несут угрозу здоровью десятков миллионов человек. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в интервью газете "Аргументы и факты".

"Запад печется о правах человека, на самом деле нарушает их в массовом порядке. Те же создаваемые Вашингтоном по всему миру биологические лаборатории создают угрозу здоровью десятков миллионов человек, тем самым нарушая их права", - сказал Патрушев.

Он напомнил, что к правам человека относятся свобода, защита жизни и здоровья, равенство перед законом и судом, достоинство личности и многое другое. "В самих США преследуется инакомыслие, многие люди лишены возможности получать нормальную медицинскую помощь, представители далеко не всех рас и национальностей могут рассчитывать на справедливые решения судей и полиции", - заметил секретарь Совбеза.

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Патрушев, Николай ПлатоновичСШАРоссия
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