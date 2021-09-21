Патрушев: геополитические эксперименты США запускают реакцию, дестабилизирующую и Запад

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Геополитические эксперименты США запускают цепную реакцию, дестабилизирующую целые регионы, в том числе сам Запад. Об этом сообщил секретарь Совета безопасности (СБ) РФ Николай Патрушев во вторник в интервью газете "Аргументы и факты".

"Именно США являются основными зачинщиками беспорядка в мире. Причем от каждого очередного геополитического эксперимента Вашингтона страдает не только отдельно взятое государство и его народ, но запускается цепная реакция, дестабилизирующая целые регионы, в том числе сам Запад", - сказал Патрушев.

Он отметил, что "после американского фиаско" в Афганистане формируются условия для нового миграционного кризиса, еще более тяжелого, чем в 2015 году. "Тогда из разгромленных американцами и европейцами стран Ближнего Востока и Северной Африки через Средиземное море хлынуло такое количество беженцев, что его до сих пор никто не может подсчитать", - напомнил секретарь Совбеза РФ.

По его мнению, США и их союзники "должны нести ответственность за разрушение экономик суверенных государств, обострение межэтнических и политических проблем, за активизацию террористических, экстремистских и других угроз". "В том числе [должны] обеспечить компенсации, которые значительно превосходят многотриллионные суммы, потраченные ими на подрыв стабильности по всему миру", - резюмировал Патрушев.