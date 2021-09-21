Патрушев: США ставят под удар архитектуру безопасности АТР ради усиления своего контроля

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Соединенные Штаты готовы поставить под удар всю архитектуру безопасности в Азии ради своего желания установить больший контроль над перспективным Азиатско-Тихоокеанским регионом (АТР). Такое мнение высказал секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в интервью газете "Аргументы и факты".

"Ради воплощения в жизнь очередной авантюры Белого дома, в угоду усилению контроля над таким перспективным регионом, каким сегодня является АТР, под удар ставится вся архитектура безопасности в Азии, создаются предпосылки для подрыва авторитета АСЕАН (Ассоциации государств Юго-Восточной Азии) и других региональных объединений", - заявил он.

Патрушев напомнил о том, как недавно в регионе оформился еще один военный блок между США, Великобританией и Австралией о передаче Канберре технологий строительства атомных субмарин (AUKUS), который нацелен на проведение антироссийской и антикитайской политики. "Характерно, что при его создании американцы еще и своих французских партнеров "выдавили", перехватив выгодную сделку по строительству атомных субмарин для Канберры. Видимо, "атлантическая солидарность" тоже имеет свою цену. Думаю, в Париже сейчас многие вспоминают историю с "Мистралями", - констатировал он.

Секретарь Совбеза РФ отметил, что некоторые японские политики также "слепо следуют американским указаниям и охотно втягиваются в антикитайские и антироссийские схемы, вроде индо-тихоокеанских форматов", а также "пытаются ворошить прошлое и предъявлять какие-то старые счета России". Он пояснил, что имеет ввиду объединение QUAD, в которое входят США, Индия, Австралия и Япония.

"Речь идет фактически о новом военно-политическом блоке с выраженным проамериканским характером. По сути, QUAD - это прообраз азиатского аналога НАТО. Вашингтон будет пытаться втянуть в эту организацию и другие страны, главным образом, для проведения антикитайской и антироссийской политики", - подчеркнул Патрушев.