Патрушев призвал Лондон решить внутренние проблемы до создания "Глобальной Британии"

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Великобритании следует в первую очередь заняться проблемой межнациональных отношений внутри королевства, прежде чем пытаться построить "Глобальную Британию", считает секретарь Совета безопасности (СБ) РФ Николай Патрушев.

"После выхода из Евросоюза Лондон с удвоенной силой принялся за реализацию проекта "Глобальной Британии". Однако прежде, чем браться за возрождение былого имперского величия, британцам хорошо бы разобраться с проблемами у себя дома", - заявил Патрушев в интервью "Аргументам и фактам". По его словам, в настоящий момент Лондон хочет под новой вывеской "Глобальной Британии" старыми методами строить свою империю. "Это повод задуматься как самой Англии, так и странам и народам, в свое время испытавшим на себе британский колониальный гнет", - сказал секретарь СБ РФ.

Патрушев напомнил, что значительное число жителей Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии до сих пор не считают себя британцами, так как, по его словам, "англичане веками загоняли шотландцев в горы, валлийцев использовали как дешевую рабочую силу, ирландцев вывозили для работы в колониях в качестве рабов". "Эти народы столетиями сталкивались с не меньшим пренебрежением, чем покоренные Англией африканцы и азиаты", - подчеркнул секретарь СБ РФ.

Он также отметил, что и антироссийская политика Лондона имеет давнюю историю. "С конца XIX века Англия пыталась натравить на Россию Японию, спровоцировав войну 1904-1905 годов, в результате которой наша страна была вынуждена пойти на значительные территориальные уступки. Подобное пытались повторить с нацистской Германией, подготовив "мюнхенский сговор", - указал Патрушев.