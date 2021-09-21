Единороссы набрали 40,23% голосов на выборах в думу ХМАО после обработки 100% протоколов

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 21 сентября. /ТАСС/. Партия "Единая Россия" набрала 40,23% голосов на выборах депутатов думы Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) по итогам обработки 100% протоколов. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе избиркома Югры.

"В Югре в ГАС "Выборы" введено 100% протоколов УИК об итогах голосования на выборах депутатов Думы ХМАО - Югры седьмого созыва по единому избирательному округу", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, первое место заняла "Единая Россия" с 40,23% голосов, второе место - КПРФ с 17,22% голосов, третье - ЛДПР с 14,64%. Далее идут партия "Справедливая Россия - за правду" - 7,71% и Партия пенсионеров - 7,45%.

С 17 по 19 сентября 2021 года в Югре прошли выборы депутатов Государственной думы, думы Югры, Тюменской областной думы, а также выборы в органы власти муниципалитетов региона.

Партия "Единая Россия" в 2016 году победила на выборах в окружную думу Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, набрав 46,87%. Второе место заняла ЛДПР с 25,29% голосов, третье место КПРФ - с 11,51%. "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" расположилась на четвертом месте с 8,07% голосов.