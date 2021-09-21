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Единый день голосования
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ЦИК Якутии сообщил, что итоги выборов в регионе признали действительными

Жалобы и заявления, поступившие на рассмотрение, отозваны или признаны необоснованными

ЯКУТСК, 21 сентября. /ТАСС/. Жалобы и заявления, поступившие в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) Якутии от партий "Единая Россия" и "Справедливая Россия - Патриоты - За правду", отозваны или признаны необоснованными, нарушений, повлиявших на итоги голосования в регионе не выявлено, результаты выборов признаны действительными, сообщил журналистам председатель Центральной избирательной комиссии Республики Саха (Якутия) Евгений Федоров.

"Поступили жалобы со стороны двух политических партий "Единая Россия" и "Справедливая Россия", и жалобы поступили в адрес территориальных избирательных комиссий. Партия "Единая Россия" - местное отделение партии - обратилась в Якутскую территориальную избирательную комиссию с обращением, после разъяснения на заседании избирательной комиссии города Якутска свое заявление они отозвали, удовлетворившись тем ответом, который они получили. В отношении "Справедливой России" мы в действительности получили 15 жалоб, которые наши соответствующие территориальные избирательные комиссии рассмотрели, посчитали, что указанные там нарушения являются необоснованными. Таким образом, в принципе мы сегодня на заседании определили, что <…>, соответственно, никаких оснований, которые бы воспрепятствовали бы определить итоги выборов нашей республики, по нашему избирательному одномандатному округу нет", - сказал Федоров.

Федоров отметил, что во вторник завершилось заседание окружной избирательной комиссии по выборам депутатов в Государственную думу. "Члены центральной избирательной комиссии, исполняющие полномочия членов окружной избирательной комиссии, единогласно своим решением установили, что выборы у нас в республике состоялись, результаты действительны", - сказал он.

Избранным депутатом Госдумы по Якутскому одномандатному избирательному округу № 24 признан выдвинутый КПРФ Петр Аммосов. Он получил 21,61% голосов (69 215 избирателей). На дополнительных выборах народных депутатов в парламент региона по Университетскому округу № 3 выиграл ректор Северо-Восточного федерального университета Анатолий Николаев, по Колымо-Индигирскому одномандатному избирательному округу № 34 - министр экологии, природопользования и лесного хозяйства Республики Саха (Якутия) Сахамин Афанасьев.

В регионе прошли выборы в Госдуму восьмого созыва, по Якутскому одномандатному избирательному округу № 24 были зарегистрированы девять кандидатов. Также состоялись дополнительные выборы народных депутатов Республики Саха (Якутия) шестого созыва по Университетскому одномандатному избирательному округу № 3 и Колымо-Индигирскому одномандатному избирательному округу № 34. В 29 районах республики назначили 76 муниципальных избирательных кампаний.

Теги
РоссияЕдиный день голосованияЯкутия
Единый день голосования
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