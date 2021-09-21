Единороссы получили большинство мандатов в Госдуме по округам в Самарской области

САМАРА, 21 сентября. /ТАСС/. "Единая Россия" получила большинство голосов в трех из пяти одномандатных округов на выборах депутатов Госдумы в Самарской области после обработки 100% протоколов участковых избирательных комиссий, сообщил председатель регионального избиркома Вадим Михеев.

"По Госдуме "Единая Россия" набрала 44,3%, КПРФ - 23,29%, ЛДПР - 7,45%, "Справедливая Россия" - 6,32%, "Новые люди" - 5,62%. Победители по пяти одномандатным округам определены. По №158 - глава комитета Госдумы седьмого созыва по информполитике Александр Хинштейн с 51,12%, №159 - член ЦК КПРФ, глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников с результатом 38,71%, по №150 - депутат Госдумы Виктор Казаков (56,68%), №161 - гендиректор АО "Тяжмаш" Андрей Трифонов (45,13%), по №162 округу данные не называем, так как должны провести после поступления жалоб", - сообщил он.

В округе №162, по последним данным, за мандат боролись председатель комитета по местному самоуправлению Самарской губернской думы Михаил Матвеев от КПРФ и депутат Госдумы Игорь Станкевич от "Единой России".

В целом в Самарской области явка на выборах составила 46,47%.

В Самарской области с 17 по 19 сентября жители выбирали не только депутатов Госдумы, но и новый состав Самарской губернской думы. За проведением выборов в регионе следили более 5 тыс. наблюдателей.

По данным избиркома, было зарегистрировано 45 кандидатов в федеральный парламент и 573 претендента на места в Самарской губернской думе.