Пять партий в Оренбуржье преодолели пятипроцентный барьер на выборах в Госдуму

ОРЕНБУРГ, 21 сентября. /ТАСС/. Избирательная комиссия Оренбургской области утвердила итоги выборов депутатов Госдумы РФ в регионе, пятипроцентный барьер преодолели пять партий, сообщила пресс-служба избирательной комиссии региона.

"Избирательная комиссия Оренбургской области подвела итоги выборов и утвердила результаты. На выборах депутатов Государственной думы <...> восьмого созыва явка составила 45,88%. "Единая Россия" - 38,36% [голосов], КПРФ - 26,16%, ЛДПР - 9,44%, "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" - 7,58%, "Новые люди" - 6,03%", - говорится сообщении.

В 2016 году в Оренбургской области избиратели позволили преодолеть пятипроцентный барьер только четырем партиям, которые затем и стали парламентскими. При этом, по данным избирательной комиссии региона, явка в 2021 году была выше.

"Я считаю, явка для нашего региона очень хорошая, приличная. Люди с удовольствием приняли участие и с желанием пошли на избирательные участки. 45% - это явка по региону, она выше, чем аналогичная кампания 2016 года. С учетом того, что пандемия коронавируса продолжается, считаю, что для нас это хороший показатель", - отметила председатель избиркома Оренбургской области Евгения Ивлева.

В Оренбургской области в течение трех дней проходило голосование на 1 683 постоянных и 17 временных избирательных участках. Всего в регионе проходили 46 избирательных кампаний. В результате избирательного процесса будут замещены три депутатских мандата в Государственной думе, 47 - по законодательному собранию области и 94 - в органах местного самоуправления. Также избраны главы трех сельских поселений, уточнили в пресс-службе избирательной комиссии Оренбургской области.