Единороссы набрали 40,07% на выборах в Думу в Псковской области по данным 100% протоколов

ПСКОВ, 21 сентября. /ТАСС/. Партия "Единая Россия" победила на выборах в Госдуму в Псковской области, набрав 40,07% голосов, по результатам обработки 100% протоколов по единому избирательному округу, сообщила пресс-служба избирательной комиссии Псковской области.

"По итогам выборов в Государственную думу по единому избирательному округу 5%-ный барьер преодолели пять политических партий: "Единая Россия" (40,07%), КПРФ (21,52%), "Справедливая Россия - За правду" (9,05%), ЛДПР (8,64%), "Новые люди (6,23%)", - отмечается в сообщении.

Остальные партии набрали менее 5% голосов избирателей.

В Псковской области проходило трехдневное голосование по выборам депутатов Госдумы и Псковского областного собрания. Кроме того, граждане выбирали главу Куньинского и Новосокольнического районов. В регионе было открыто 609 избирательных участков.