Захарова заявила, что Россия приветствует возобновление работы аэропорта Кабула

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Возобновление работы аэропорта Кабула создает условия для возвращения Афганистана к нормальной жизни. Об этом заявила во вторник на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы приветствуем объявленное 20 сентября возобновление работы международного кабульского аэропорта. Это создает позитивные условия для возвращения страны к нормальной, мирной жизни", - сказала она.

По ее словам, все актуальнее становится задача социально-экономического восстановления Афганистана. "Мы отмечаем визит в Кабул главы ВОЗ [Тедроса Аданома Гебрейесуса], его встречу, которая тоже состоялась 20 сентября, с главой временного талибского правительства [Мохаммадом Хасаном Ахундом]", - указала она.

Международный аэропорт столицы Афганистана в понедельник был официально объявлен открытым для внутренних и международных рейсов.

Авиасообщение в Афганистане для гражданских рейсов было прекращено после того, как боевики движения "Талибан" (запрещено в РФ) 15 августа без боя вошли в Кабул, а президент Ашраф Гани сложил полномочия и покинул страну. Взлетно-посадочная полоса и терминалы аэропорта Кабула были сильно повреждены из-за царившего в воздушной гавани хаоса и произошедшего возле нее 26 августа теракта. С конца августа технические специалисты из Катара и Турции помогали наладить работу аэропорта.