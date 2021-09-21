Захарова: Москва осуждает попытки Лондона переложить ответственность по делу Скрипалей

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Россия осуждает все попытки Великобритании переложить на Москву ответственность по делу Скрипалей и продолжит требовать от Лондона исчерпывающую информацию. Об этом заявила во вторник на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы решительно осуждаем все попытки Лондона возложить на Москву ответственность за случившееся в Солсбери и настаиваем на профессиональном, объективном и непредвзятом расследовании инцидента", - сказала она.

"Мы также подтверждаем готовность к предметному взаимодействию по линии правоохранительных органов и соответствующих экспертов", - добавила Захарова.

Официальный представитель МИД России отметила, что Лондон по-прежнему отказывается от предметного обсуждения и совместного расследования происшествия в Солсбери, несмотря на многочисленные обращения российской стороны и призывы к ответственному диалогу. "При этом руководство Соединенного Королевства продолжает использовать дело Скрипалей в качестве инструмента давления на нашу страну, подогревая антироссийские настроения в британском обществе", - подчеркнула дипломат.

"Россия, как и прежде, настроена на установление истины", - заключила она.

Во вторник Скотленд-Ярд сообщил, что обвинения в покушении на убийство Сергея и Юлии Скрипаль, а также полицейского Ника Бейли и совершении ряда других преступлений предъявлены третьему подозреваемому - россиянину Денису Сергееву, который также известен под именем Сергея Федотова и якобы является "агентом ГРУ" (ныне - ГУ Генштаба ВС РФ) и сообщником двух других россиян, о причастности которых к отравлению британские власти заявили ранее.