ГП будет добиваться привлечения к ответственности за призывы к беспорядкам в ходе выборов

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Генеральная прокуратура будет добиваться наказания людей, призывавших к беспорядкам во время прошедших выборов в Госдуму, а также распространявших фейковую информацию. Об этом сообщил журналистам замначальника управления Генпрокуратуры РФ Алексей Жафяров.

"Органы прокуратуры принципиально реагировали на эти нарушения. Вбросы, заведомо недостоверная информация, призывы к массовым публичным мероприятиям в ходе голосования и даже к массовым беспорядкам мы ограничивали методами прокурорского реагирования. Должен заметить, что эти действия образуют соответствующие составы как административных правонарушений, так и уголовных преступлений. И эта работа будет продолжена впредь. Мы будем добиваться привлечения к ответственности лиц, которые допускали эти нарушения, не только ограничивать распространение информации, но и привлекать к ответственности вполне конкретных виновных", - сказал он, выступая в Совете Федерации.

Ранее в СК сообщили, что председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил руководителям следственных подразделений ведомства обеспечить проверку всех переданных из МВД России сообщений о нарушениях на выборах. Кроме того, СК проводит проверку по сообщениям о кибератаках из-за рубежа на ресурсы федеральной платформы дистанционного электронного голосования. В ведомстве считают, что факты, имевшие место в дни всероссийского голосования, свидетельствуют о спланированных действиях в информационном поле.