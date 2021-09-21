Избранный главой Мордовии Здунов намерен работать над повышением благосостояния граждан

ТАСС, 21 сентября. Избранный главой Республики Мордовии Артем Здунов считает необходимым повышать благосостояние жителей республики и стабилизировать финансовую ситуацию.

"У нас впереди большая программа, она будет нацелена на повышение благосостояния всех жителей Республики Мордовия. Для этого есть конкретные инструменты и индивидуальная программа развития. Продолжим работу по финансовой стабилизации. Уже много что сделано, соответствующие решения [приняты] президентом", - сказал Здунов в ходе брифинга.

Ранее президент России Владимир Путин поручил обеспечить снижение госдолга Мордовии и профинансировать из федерального бюджета программу социально-экономического развития республики в 2022-2026 годах в объеме не менее 1 млрд рублей ежегодно.

Власти Мордовии рассчитывают сократить объем государственного долга республики с 200 до 100% от собственных доходов бюджета, что позволит снять ограничения на инвестиции и участие в программах развития. Сейчас долг Мордовии составляет более 48 млрд рублей, или 200% к собственным доходам. Мордовия - единственный регион в Российской Федерации, который оказался в такой ситуации.

В Мордовии 17-19 сентября проходили выборы главы Мордовии. По данным ЦИК, временно исполняющий обязанности главы Мордовии Артем Здунов набрал 78,26% голосов избирателей, выборы признаны действительными и состоявшимися.

18 ноября 2020 года президент России Владимир Путин принял отставку 66-летнего главы Мордовии Владимира Волкова, который возглавлял регион с 2012 года, и назначил врио главы республики Артема Здунова. С февраля 2018 года Здунов работал председателем правительства Дагестана, до назначения в с 2014 года занимал пост министра экономики Татарстана. Он является выпускником первого потока так называемой школы губернаторов - программы подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы, которая была запущена в июне 2017 года.