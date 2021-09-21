Кадыров пригласил Байдена в Чечню в ответ на его негативные высказывания

ГРОЗНЫЙ, 21 сентября. /ТАСС/. Глава Чечни Рамзан Кадыров пригласил президента США Джо Байдена посетить регион в ответ на его негативное высказывание о нарушении прав. Соответствующую запись Кадыров сделал в своем канале в Telegram.

Во вторник президент США с трибуны ООН призвал международное сообщество к коллективным действиям для защиты прав сексуальных меньшинств по всему миру, отдельно упомянув Чечню и Камерун.

"Байден, позорно вернувший войска из Афганистана, ни с того ни с сего вдруг начал упоминать Чеченскую Республику. Мы еще не оправились от ряда его нелепых заявлений и поступков на посту президента Соединенных Штатов, а он уже радует нас своими новыми странными и вздорными высказываниями. Байден сделал настолько абсурдное заявление, в ответ на которое я могу только пригласить его в нашу республику", - написал глава Чечни.