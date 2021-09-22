Омский суд на 10 суток арестовал депутата горсовета за неповиновение полиции на выборах

ОМСК, 22 сентября. /ТАСС/. Советский районный суд Омска назначил депутату городского совета Дмитрию Петренко, который не подчинился требованию полицейских прекратить съемку на одном из избирательных участков, наказание в виде 10 суток административного ареста. Об этом сообщается в среду в телеграм-канале самого Петренко.

На видео, опубликованном в Telegram-канале, полицейские 17 сентября после жалобы председателя участковой избирательной комиссии № 307 в Омске потребовали от депутата прекратить видеосъемку, аргументируя это тем, что он не является наблюдателем или представителем прессы. Петренко был задержан за неповиновение требованиям полиции.

"Советский районный суд признал Дмитрия Петренко виновным по ст. 19.3 КоАП - "Неповиновение законному требованию сотрудника полиции". <...> Судья дал ему 10 суток административного ареста", - говорится в сообщении.

В Telegram-канале Петренко отмечается, что неповиновение заключалось в отказе выключить камеру. "Это решение - судебный прецедент. <...> Теперь, если вы не являетесь наблюдателем или [сотрудником] СМИ, вам запрещено вести видеосъемку в УИКах", - говорится в сообщении. ТАСС запросил комментарий регионального УМВД.

Одновременно с выборами в Госдуму в Омской области в единый день голосования 19 сентября прошли выборы депутатов заксобрания Омской области седьмого созыва. По данным омского избиркома, на выборах серьезных нарушений, которые могли бы повлиять на ход голосования, зарегистрировано не было. Явка на выборах составила около 42%.