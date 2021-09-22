Матвиенко: предварительные итоги выборов подтвердили устойчивость политической системы РФ

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Предварительные итоги выборов в Госдуму подтвердили устойчивость российской избирательной системы и поддержку гражданами президента РФ, заявила в среду спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на первом в рамках осенней сессии заседании палаты.

"Сегодня можно сказать, что общий ход кампании, ее предварительные итоги подтвердили устойчивость нашей политической системы, дееспособность избирательной системы, а также показали уверенную поддержку гражданами курса президента на развитие страны, [поддержку] социального поворота в политике государства, который произошел с принятием обновленной конституции", - сказала Матвиенко.

По мнению Матвиенко, выборы показали, что запросы людей и усилия государства "звучат в унисон".

Спикер Совфеда призвала все политические силы после выборов объединить усилия для достижения национальных целей развития страны.

"В ходе сессии [Совета Федерации] мы планируем рассмотреть ряд социально значимых законов. Они касаются расширения доступности лекарств, помощи детям с онкологическими и гематологическими заболеваниями, усиления ответственности за незаконную деятельность коллекторов. Здесь стоят инициативы сенаторов о возможности родителям детей-инвалидов бесплатно проживать со своими детьми в больнице, о продлении дачной амнистии", - подчеркнула Матвиенко.

Выборы в Госдуму восьмого созыва проходили в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. После обработки 100% итоговых протоколов "Единая Россия" набрала по партийному списку 49,82%, КПРФ - 18,93%, ЛДПР - 7,55%, "Справедливая Россия - За правду" - 7,46%, "Новые люди" - 5,32%. Кроме того, единороссы побеждают в 198 одномандатных округах, представители КПРФ - в девяти, кандидаты от "Справедливой России - За правду" - в восьми. В пяти округах лидируют самовыдвиженцы, в двух - кандидаты от ЛДПР, еще в трех - по одному кандидату от "Родины", Партии роста и "Гражданской платформы".