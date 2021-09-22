Единороссы лидируют с 68,92% голосов на выборах в Госдуму на Ямале

ТАСС, 22 сентября. Партия "Единая Россия" лидирует с 68,92% голосов на выборах депутатов Госдумы в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) после обработки 100% протоколов участковых избирательных комиссий. Об этом сообщили в региональном избиркоме.

Согласно данным, опубликованным окружным избиркомом, "Единая Россия" набрала 68,92% голосов, представители ЛДПР - 13,49% голосов и КПРФ - 7,16% голосов.

Итоговая явка в регионе в этом году составила 67,41%, при этом в двух районах - Красноселькупском и Ямальском - в голосовании приняли участие около 90% от общего числа избирателей.

В 2016 году, когда проходили выборы депутатов Госдумы седьмого созыва, "Единая Россия" набрала на Ямале 67,14% голосов, ЛДПР - 14,02% и КПРФ - 6,86%. Итоговая явка составила 74,41%.

17-19 сентября на Ямале прошли выборы депутатов Госдумы, депутатов Тюменской областной думы, а также местные выборы в пяти муниципалитетах. Всего в регионе работали 211 основных участков, 16 - по месту временного пребывания избирателей, в том числе на железнодорожной станции, в больницах и на месторождениях.