Пять партий получили мандаты в заксобрании ЕАО

ТАСС, 22 сентября. Партия прямой демократии по результатам обработки 100% протоколов набрала 5,93% голосов и впервые прошла в законодательное собрание Еврейской автономной области (ЕАО). Теперь в региональном парламенте будут представлены пять политических партий, сообщается на сайте заксобрания.

"По предварительным данным, в новом составе законодательного собрания ЕАО партия "Единая Россия" может рассчитывать на 14 из 19 мандатов. КПРФ может получить два места, ЛДПР, "Справедливая Россия - За правду" и Партия прямой демократии (впервые будет представлена в заксобрании) - по одному", - говорится в сообщении.

Пресс-служба регионального правительства сообщает, что по итогам голосования представители "Единой России" победили во всех девяти одномандатных округах, еще пять мандатов - результат голосования по партийным спискам (51,86%). Два мандата у КПРФ (19,04% голосов), по одному - у ЛДПР (9,28%), Партии прямой демократии (5,93%) и партии "Справедливая Россия - За правду" (5,5%). Партии "Коммунисты России" и "Родина" набрали меньше 3% голосов и в состав заксобрания не прошли.

Явка на выборы депутатов законодательного собрания ЕАО составила 62,38%, в Госдуму - 63,44%. В автономии на 183 избирательных участках граждане избирали депутатов Государственной думы, законодательного собрания округа, а также депутатов Валдгеймского сельского и Теплоозерского городского поселений.

На 19 мандатов депутатов парламента области претендовали 167 человек, из которых 33 - в девяти одномандатных округах. Все они, за исключением одного самовыдвиженца - представители политических партий: от "Единой России" и "Коммунистов России" - по 30 человек, ЛДПР и КПРФ - 26 и 21 кандидата соответственно, Партия прямой демократии - 10 кандидатов, "Справедливая Россия - За правду" - девять, "Родина" - восемь кандидатов.