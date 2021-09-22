Единороссы побеждают в Тюменской области на выборах в облдуму

ТЮМЕНЬ, 22 сентября. /ТАСС/. Партия "Единая Россия" набирает 50,07% голосов на выборах депутатов облдумы в Тюменской области по итогам обработки 100% протоколов. Об этом в среду сообщил журналистам председатель избирательной комиссии региона Игорь Халин.

КПРФ получает 11,94% голосов, "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" - 7,47%, ЛДПР - 12,72%. Остальные партии не набрали 5%.

По итогам выборов в Тюменскую областную думу в 2016 году "Единая Россия" набрала 81,25%, ЛДПР - 8,33%, КПРФ - 6,25%, "Справедливая Россия" - 4,17%.