Губернатор Югры отказалась от мандата депутата думы ХМАО

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 22 сентября. /ТАСС/. Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) Наталья Комарова отказалась от своего мандата депутата думы Югры. Он перешел в пользу главного врача сургутского окружного клинического центра охраны материнства и детства Ларисы Белоцерковцевой. Об этом сообщила в среду пресс-служба избиркома Югры.

"В избирательную комиссию Югры поступило заявление от Натальи Комаровой об отказе от мандата депутата думы ХМАО - Югры седьмого созыва. В соответствии с законодательством депутатский мандат переходит кандидату Ларисе Белоцерковцевой", - сказано в сообщении.

С 17 по 19 сентября 2021 года в Югре прошли выборы депутатов Государственной думы, думы Югры, Тюменской областной думы, а также выборы в органы власти муниципалитетов региона. "Единая Россия" победила на выборах депутатов думы ХМАО с 40,23% голосов, второе место у КПРФ с 17,22% голосов, третье заняла ЛДПР с 14,64%. Далее идут партия "Справедливая Россия - за правду" - 7,71% и Партия пенсионеров - 7,45%.