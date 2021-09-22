Эксперт: атаки на избирательную систему стали тестированием технологий к выборам 2024 года

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Многочисленные атаки на избирательную систему России на сентябрьских выборах, совершенные извне, стали тестированием технологий перед президентскими выборами в 2024 году. Об этом заявил в среду на пресс-конференции в ТАСС президент Ассоциации специалистов по информационным операциям Андрей Манойло.

"Эти выборы в Госдуму западные силы рассматривают как какой-то полигон для отладки и тестирования своих новейших приемов, методов и технологий, направленных на срыв подобного рода мероприятий. Создалось впечатление, что тестирование делается неслучайно - прицел на 2024 год, потому что это не последние выборы, которые нам предстоят в ближайшей перспективе", - сказал Манойло, представляя доклад о воздействии на ход трехдневного голосования на выборах в Госдуму.

По словам Манойло, эту избирательную кампанию Россия прошла в условиях беспрецедентной информационной войны, развязанной против нее. "Все приемы, которые были выявлены в ходе изучения деятельности оперативных групп делегитиматоров, были применены по отношению к нашим выборам. Значительная часть их применялась прямо во время трехдневного голосования. Были многочисленные атаки", - сказал Манойло, добавив, для этого были задействованы "колоссальные мощности, больше, чем на выборах президента в 2018 году".

Вместе с тем, по мнению эксперта, результат этих атак оказался нулевым. Выборы состоялись, несмотря ни на что, явка была высокой, подчеркнул Манойло. "Развернутая Западом агрессивная кампания в первый же день голосования сдулась, как проколотая шина у велосипеда. Выяснилось, что никакого конкретного плана у организаторов атаки не выборы не было изначально: все это время они работали не на результат (сорвать или хотя бы скомпрометировать выборы), а на процесс, в момент голосования благополучно свою кампанию слили", - сказал эксперт.