Сенатор от Смоленской области Леонов сложит полномочия в связи с избранием в Госдуму

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Сенатор Сергей Леонов, представляющий в Совете Федерации Смоленскую областную думу, подал заявление на имя председателя верхней палаты парламента Валентины Матвиенко о сложении своих полномочий в связи с избранием депутатом Госдумы от ЛДПР по одномандатному избирательному округу.

"Сегодня я написал заявление на имя председателя Совета Федерации о сложении своих полномочий, так как уже получил решение от окружной избирательной комиссии нашей смоленской о моем избрании. <...> И на основании этого письма из избирательной комиссии я подал заявление", - сказал Леонов в среду ТАСС.

Он добавил, что в ближайшее время надеется получить временное удостоверение депутата Государственной думы.

Леонов участвовал в выборах депутатов Госдумы от одномандатного избирательного округа № 176 в Смоленской области. По итогам голосования 17-19 сентября он набрал 34,56% голосов.

Леонов являлся депутатом Смоленской районной думы четвертого созыва в 2010-2013 годах, депутатом Смоленской областной думы пятого созыва в 2013-2018 годах. Был наделен полномочиями сенатора 27 сентября 2018 года, входит в состав комитета Совета Федерации по социальной политике.