Вице-премьер Крыма, курировавший ФЦП развития региона, отправлен в отставку

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сентября. /ТАСС/. Госсовет Крыма утвердил отставку вице-премьера региона Евгения Кабанова, сообщается на сайте регионального парламента.

Накануне глава Крыма Сергей Аксенов внес в госсовет соответствующий проект постановления. 23 сентября прошло заочное заседание, на котором депутаты должны были принять или отклонить его.

"Парламентарии согласовали освобождение Евгения Кабанова от должности заместителя председателя совета министров Республики Крым", - говорится в сообщении.

Аксенов назначил Кабанова на должность заместителя председателя совета министров республики 27 ноября 2018 года. Среди вопросов, которые курировал вице-премьер, - строительство и реализация федеральной целевой программы по развитию Крыма.

Кабанов с февраля 2016 года занимал пост заместителя председателя комитета Государственного совета Республики Крым по имущественным и земельным отношениям (осуществляющий свои полномочия не на постоянной профессиональной основе). С 19 сентября 2014 года Кабанов - депутат Государственного совета Республики Крым первого созыва.