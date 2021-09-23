Глава МИД Вьетнама посетит Москву, где встретится 28 сентября с Чернышенко

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Глава МИД Вьетнама Буй Тхань Шон во время визита в Москву встретится с российским коллегой Сергеем Лавровым и вице-премьером Дмитрием Чернышенко 27 и 28 сентября соответственно. Об этом сообщили ТАСС в посольстве Вьетнама в РФ.

Визит вьетнамского министра продлится с 25 по 28 сентября. "Переговоры [с Лавровым] будут 27 сентября, - сообщили в диппредставительстве. - 28 сентября будет еще встреча с Чернышенко".

В посольстве проинформировали, что еще две встречи находятся в стадии проработки.

Как сообщили в МИД РФ, на переговорах министрам иностранных дел "предстоит обсудить актуальные вопросы двустороннего сотрудничества и ключевые аспекты взаимодействия в рамках региональных и международных организаций и форумов".