Парламент КЧР поддержал кандидатуру главы Минпрома на должность премьер-министра региона

ЧЕРКЕССК, 23 сентября. /ТАСС/. Парламент Карачаево-Черкесской Республики (КЧР) в четверг на 28-й внеочередной сессии единогласно поддержал предложенную главой субъекта кандидатуру министра промышленности, энергетики и транспорта КЧР Мурата Аргунова на пост премьер-министра региона.

За кандидатуру Аргунова единогласно проголосовали 46 присутствовавших на заседании депутатов. "Решение принято. Уважаемый Мурат Олегович, разрешите поздравить васи пожелать успехов в работе, направленной на благо и процветание нашей республики", - сказал спикер парламента КЧР Александр Иванов.

В свою очередь Аргунов поблагодарил главу КЧР, а также депутатов Народного собрания республики за оказанную поддержку. "Сегодня уже мы приступим к реализации тех программ, которые вы, [Рашид Темрезов], перед нами ставите. Осознавая то, что перед правительством стоит большая работа, хочу заверить вас, что мною будут приложены все усилия для эффективной и своевременной реализации поставленных вами цели и задач", - сказал Аргунов.

Глава КЧР Рашид Темрезов выразил в ходе выступления на сессии парламента выразил надежду, что Аргунов продолжит курс, взятый Асланом Озовым, возглавлявшем правительство субъекта пять лет. "Хотел бы вас настроить на конструктивное взаимодействие с депутатским корпусом, главами городов и районов. Наша задача в первую очередь - социальное самочувствие жителей республики", - сказал глава региона.

После представления кандидатуры на рассмотрение депутатов парламента, не позднее 14 дней после назначения будут сформированы структура и персональный состав правительства субъекта. Ранее глава КЧР выразил мнение, что Аргунов достаточно подготовлен для должности председателя правительства КЧР и сумеет дать новый импульс работе всех министерств и кабмину в целом. Темрезов поблагодарил за плодотворную и эффективную работу в качестве председателя правительства Карачаево-Черкесии Аслана Озова. Он назначен руководителем отделения Пенсионного фонда РФ по Карачаево-Черкесии.

Аргунову 39 лет, он уроженец Хабезского района Карачаево-Черкесии, окончил Ставропольский государственный университет. В 2007-2015 гг. работал исполнительным директором ОАО "Хабезский гипсовый завод"2015-2016 гг. - министр промышленности и энергетики КЧР, министр промышленности и торговли КЧР. С 2016 г. - исполняющий обязанности министра промышленности и торговли КЧР, министр промышленности и торговли КЧР. Удостоен почетной грамоты Министерства промышленности и торговли РФ в 2017 г.