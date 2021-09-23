Песков назвал внутрипарламентскими упражнениями идею в Конгрессе США о санкциях против РФ

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Предложение конгрессменов США ввести санкции против некоторых официальных лиц РФ - это внутрипарламентские упражнения, которым предстоит пройти долгий путь, прежде чем они могут быть реализованы. Об этом заявил в четверг журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это такие внутрипарламентские упражнения, для того, чтобы они были как-то формализованы и тем более, активированы, им надо пройти очень длительный путь", - сказал представитель Кремля журналистам в четверг.

"То, что в Конгрессе в различных комиссиях существует огромное количество людей, которые плохо разбираются в российской реальности, но при этом люто не любят нашу страну, - это не секрет ни для кого", - констатировал Песков. "Рано или поздно по мере продвижения таких документов они все-таки доходят до тех, кто совмещает нелюбовь к нашей стране все-таки с экспертными знаниями", - заметил представитель Кремля. "Поэтому пока думаем, рано такие проекты комментировать", - считает Песков.

Он также отметил, что поправка об ужесточении санкций против суверенного долга России, поддержанная Палатой представителей Конгресса США, пока еще не приняла окончательную форму, ее рано комментировать. "Это [поправка] идеи, которым предстоит еще пройти очень длинный путь бюрократический, политический. Поэтому пока это рано комментировать, - сказал представитель Кремля. - Будем комментировать, когда это будет более или менее окончательную форму принимать".

В среду агентство Bloomberg сообщило, что Палата представителей единогласно поддержала поправку к оборонному бюджету на следующий финансовый год (начинается в стране с 1 октября), которая запрещает американцам покупать или продавать вновь выпущенные российские суверенные долговые обязательства не только на первичном, но и на вторичном рынке за приписываемое РФ вмешательство в американские выборы.

Москва неоднократно на высоком уровне отвергала утверждения Вашингтона о вмешательстве России в ход американских выборов. Доказательств, которые бы подтвердили обоснованность таких утверждений, американские власти ни разу не предоставили.