Россияне могут посетить ЮАР при наличии отрицательного результата ПЦР-теста

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Граждане России могут приехать в ЮАР на основании отрицательного результата ПЦР-теста. Об этом сообщили ТАСС в четверг в посольстве республики в Москве.

"В настоящее время граждане России могут выехать в ЮАР (срок пребывания в ЮАР до 90 дней) в соответствии с правилами безвизового въезда от 31 марта 2017 года, но при условии, что путешественник предоставит документ с отрицательным результатом ПЦР-теста, сделанным не более чем за 72 часа до поездки", - информировали в диппредставительстве.

Если желающий посетить республику не предоставит соответствующую справку, он будет обязан пройти карантин за свой счет.

В посольстве обратили внимание на необходимость наличия медицинской страховки с покрытием COVID-19. В противном случае при необходимости турист самостоятельно будет нести расходы на лечение.

Россияне могут приехать в ЮАР несколько раз в год, но каждый визит не должен превышать 90 дней. "Обратите внимание, что окончательное решение о въезде, включая количество дней, разрешенных для пребывания в ЮАР, принимается сотрудником иммиграционной службы паспортного контроля в пункте въезда", - добавили в посольстве. Кроме того, диппредставительство рекомендует при въезде в ЮАР иметь при себе и обратный билет.

Накануне стало известно, что Россия возобновляет авиасообщение с Джибути, Данией, Новой Зеландией, ЮАР и Перу с 5 октября. В настоящее время Россией возобновлено авиасообщение с 57 странами.