Беглов поблагодарил ЦИК за обеспечение прозрачности выборов в Санкт-Петербурге

"Искренне говорю слова благодарности Центральной избирательной комиссии нашей страны за ее жесткое внимание и требования к избирательному процессу в Санкт-Петербурге. Если бы они жестко не контролировали, то, наверное, нюансов было больше, чем на сегодняшний день. Практически они максимально обеспечили прозрачность выборов в Санкт-Петербурге, огромное им за это спасибо. Давайте мы им поаплодируем", - сказал Беглов и начал аплодировать первым.

Губернатор также поблагодарил горизбирком, наблюдателей, Общественную палату, членов городского правительства, районные администрации, прокуратуру и силовиков за помощь в организации и сопровождении выборов.

"В Петербурге выборы прошли на высоком уровне и демократично. У нас в законодательное собрание прошли 6 партий. У наших горожан есть выбор в соответствии с их запросами и политическими интересами. Безусловно, были какие-то нюансы, но все зависело от политической чистоты политтехнологов, которые представляли те или иные партии", - отметил Беглов.

С 17 по 19 сентября в Санкт-Петербурге прошли выборы депутатов Госдумы восьмого созыва и депутатов заксобрания города седьмого созыва. Также петербуржцы выбирали депутатов муниципальных советов Автово и Ланское. Итоги голосования по выборам в Государственную думу отменили на семи участках в Санкт-Петербурге из-за нарушений.