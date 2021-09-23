Итоги голосования в Думу на девяти участках в Орловской области признали недействительными

ТАСС, 23 сентября. Участковые избирательные комиссии Орловской области признали недействительными бюллетени на девяти избирательных участках в регионе. Об этом сообщила председатель избиркома региона Лилия Пиняева в ходе прямого включения в ЦИК.

"На девяти избирательных участках принято решение о признании недействительными бюллетеней в сейф-пакетах", - сказала Пиняева.

Она пояснила, что на избирательном участке № 318, где бюллетени были признаны недействительными, была нарушена целостность сейф-пакетов, что показало видеонаблюдение. По словам Пиняевой, это произошло из-за "агрессивного поведения наблюдателя на избирательном участке" при извлечении сейф-пакета из сейфа.

На остальных восьми избирательных участках при подсчете голосов было выявлено несоответствие количества бюллетеней в сейф-пакете с данными актов, составленными при помещении бюллетеней в эти пакеты.

"Причину видим в том, что было, к сожалению, на этих участках действительно очень агрессивное наблюдение, и ввиду совмещенных выборов в отдельных муниципальных образованиях нашего региона выдавалось до шести бюллетеней", - отметила Пиняева.

Выборы в Госдуму восьмого созыва прошли в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в нижнюю палату в единый день голосования прошли прямые выборы глав девяти субъектов РФ и 39 региональных парламентов.