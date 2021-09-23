Главврач кубанской больницы Порханов после выборов в Госдуму отказался от мандата депутата

КРАСНОДАР, 23 сентября /ТАСС/. Главврач краевой клинической больницы (ККБ) № 1 имени Очаповского в Краснодарском крае Владимир Порханов, возглавлявший региональную группу в партийном списке краевого отделения "Единой России", отказался от мандата депутата Госдумы, сообщили журналистам в пресс-службе регионального отделения партии в четверг.

Ранее региональная избирательная комиссия сообщала, что "Единая Россия" набрала в Краснодарском крае на выборах депутатов Госдумы 60,98% голосов, Порханов возглавлял партийный список в региональной группе.

"Главврач НИИ-ККБ 1 им. Очаповского написал заявление в региональном исполкоме "Единой России". Владимир Порханов принял решение продолжить работу в региональном парламенте и в научно-исследовательском институте - краевой клинической больнице", - говорится в сообщении пресс-службы.

На Кубани 17-19 сентября работали более 2,8 тыс. избирательных участков. На территории Краснодарского края проходили выборы депутатов Государственной думы, выборы глав городских и сельских поселений, дополнительные выборы депутатов представительных органов муниципальных образований и выборы членов совета федеральной территории Сириус первого созыва. На вакантные мандаты депутатов Госдумы в восьми округах претендовали 84 кандидата.