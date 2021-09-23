На пост мэра Майкопа претендуют и.о. главы администрации города и руководитель комитета

МАЙКОП, 23 сентября. /ТАСС/. Исполняющий обязанности главы Майкопа Сергей Стельмах и руководитель комитета по экономике города Николай Галда стали кандидатами на пост главы городской администрации, сообщается на сайте Совета народных депутатов Майкопа.

Полномочия экс-мэра Майкопа Андрея Гетманова были досрочно прекращены горсоветом на внеочередной сессии 9 апреля. Во вторник он был признан Майкопским городским судом виновным в покушении на мошенничество, принуждении к совершению сделки и незаконном хранении боеприпасов и приговорен к двум с половиной годам лишения свободы условно.

"В два этапа проведен конкурс по отбору кандидатур на должность главы МО "Город Майкоп". В результате второго этапа конкурса зарегистрированы два кандидата <...>: Сергей Стельмах, исполняющий обязанности главы МО "Город Майкоп", и Николай Галда, руководитель комитета по экономике администрации МО "Город Майкоп", - говорится в сообщении.

Уточняется, что депутатскому корпусу предстоит избрать главу муниципалитета путем тайного голосования на предстоящей сессии горсовета. Дата заседания еще не определена.

В конкурсную комиссию по отбору кандидатов вошли восемь человек. Половина ее членов была назначена Советом народных депутатов муниципального образования "Город Майкоп", а другая половина - главой Республики Адыгея Муратом Кумпиловым.