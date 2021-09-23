В Нью-Йорке проходит встреча Лаврова с главой МИД Японии

ООН, 23 сентября. /ТАСС/. Главы МИД РФ и Японии Сергей Лавров и Тосимицу Мотэги проводят переговоры в Нью-Йорке на полях Генассамблеи ООН.

"Пользуясь случаем, хотел поздравить с успешным выступлением российских спортсменов, участвовавших не только в Олимпийских, но и в Паралимпийских играх", - сказал министр иностранных дел Японии в начале встречи с Лавровым. Он добавил, что хотел бы "провести откровенное обсуждение того, как дальше продвигать наши дела для дальнейшего развития отношений".

В свою очередь Лавров отметил, что российская сторона очень ценит "взаимную заинтересованность развивать экономическое, гуманитарное сотрудничество и взаимодействие на международной политической арене". "Поздравляю наших японских соседей с очень четким, успешным проведением Олимпийских и Паралимпийских игр. Наша делегация мне рассказывала - и спортсмены, и тренеры, и врачи, и официальные лица, что чувствовали себя как дома", - добавил российский министр.

Перед началом встречи Лаврова и Мотэги в комнату российской делегации вошел верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, однако его встреча с главой МИД РФ была назначена после переговоров российского министра с японским коллегой. Боррель поздоровался с Лавровым и уже собирался пройти в комнату для переговоров, пока за спиной у него стоял японский министр и его делегация, однако ему объяснили, что его встреча с российским министром запланирована на чуть более позднее время. Боррель, Мотэги и Лавров рассмеялись, после чего в комнату для переговоров прошел японский министр.