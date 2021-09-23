Конкурс на замещение должности мэра Краснодара назначили на 15 ноября

КРАСНОДАР, 23 сентября. /ТАСС/. Депутаты городской думы Краснодара после досрочного сложения полномочий мэра Евгения Первышова в связи с его избранием депутатом Госдумы объявили конкурс по отбору кандидатов на должность мэра и назначили его проведение на 15 ноября, сообщили журналистам в пресс-службе администрации Краснодара в четверг.

Ранее региональная избирательная комиссия сообщала, что Первышов набрал 53,56% голосов и лидирует на выборах депутатов Госдумы в своем одномандатном округе. В четверг в ходе брифинга мэр Краснодара Евгений Первышов сообщил, что написал заявление о досрочном сложении с себя полномочий главы города. Заявление было рассмотрено и принято на заседании городской думы.

"На 20-м очередном заседании городская дума объявила конкурс по отбору кандидатур на должность главы города и назначила дату проведения конкурса - 15 ноября, а также время начала и завершения приема документов от его участников - с 4 по 29 октября", - сообщили в пресс-службе.

Уточняется, что членами конкурсной комиссии от муниципалитета будут председатель городской думы Вера Галушко, первый заместитель председателя городской думы Галина Ермакова, председатель городской Общественной палаты Юрий Ткаченко и начальник управления кадровой политики и муниципальной службы администрации города Виктор Тушев.

В пресс-службе добавили, что первый заместитель главы Краснодара Евгений Наумов приступит к исполнению обязанностей мэра города с 24 сентября. По данным пресс-службы администрации города, конкурсная комиссия представит депутатам городской думы по итогам конкурса не менее двух кандидатов, депутаты изберут главу Краснодара тайным голосованием.