Володин: около 93 законопроектов готовы для рассмотрения новой Думой в октябре

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Госдума восьмого созыва сможет сразу приступить к обсуждению наиболее важных законопроектов, порядка 93 инициатив будут готовы к рассмотрению уже в октябре. Об этом сообщил председатель Госдумы седьмого созыва Вячеслав Володин в интервью телеканалу "Россия-24" в четверг.

"Дума следующего созыва <…> по-своему сформирует повестку, но порядка 93 законопроектов будут готовы к рассмотрению в октябре", - отметил Володин.

Он напомнил, что летом депутаты провели несколько дополнительных заседаний Совета Думы, на которых было рассмотрено 157 законов, 103 из которых были направлены в рассылку в регионы. По его словам, "назад с предложениями эти законопроекты к нам будут возвращены региональными парламентами где-то в конце сентября - начале октября".

"Было совершенно очевидным, если только Дума не будет исполнять свои полномочия, причем эффективно, до конца их истечения, у нас после того, как придет новый состав депутатов, получится временной промежуток, когда не будет подготовленных к рассмотрению законопроектов. Законы, принятие которых необходимо, и люди их ждут, будут рассмотрены не раньше конца декабря или даже их рассмотрение уйдет на будущий год. Это неправильно", - подчеркнул Володин.

Совет Госдумы в составе седьмого созыва должен будет рассмотреть проект бюджета на 2022-2024 годы и отправить в его в рассылку, так как он, скорее всего, будет внесен до начала работы нового восьмого созыва, рассказал Володин.

"Поступить должен бюджет не позднее 1 октября. Мы ожидаем, [что], как правило, правительство вносит в предпоследний день - это 30 сентября, поэтому нам еще предстоит один раз собраться на дополнительное заседание для того, чтобы рассмотреть проект бюджета и направить его в рассылку", - сказал он.

По его словам, Совет Думы и профильный комитет по бюджету и налогам в прежнем составе "должны запустить процесс, а рассматривать [бюджет] уже будет новый состав Государственной думы".