Лавров на полях ГА ООН обсудил с главой МИД Японии развитие двусторонних отношений

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Японии Тосимицу Мотэги обсудили в четверг на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке перспективы развития двусторонних отношений, в том числе в сфере экономики.

"Был проведен обмен мнениями по актуальным вопросам российско-японских отношений. Министры обсудили перспективы реализации договоренности лидеров о комплексном развитии двусторонних связей в целях их вывода на качественно новый уровень, включая расширение взаимовыгодного сотрудничества в торгово-экономической области", - говорится в сообщении МИД РФ.

Лавров прибыл в среду в штаб-квартиру ООН для участия в неделе высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН. Российский министр уже провел несколько встреч с зарубежными коллегами. Как ожидается, его выступление состоится 25 сентября.