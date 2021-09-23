Постпред РФ заявил в ОБСЕ о фактах внешного вмешательства в выборы в России

ВЕНА, 23 сентября. /ТАСС/. Россия столкнулась с многочисленными фактами внешнего вмешательства в избирательную кампанию по выборам в Госдуму. Об этом заявил в четверг участникам постоянного совета ОБСЕ постоянный представитель РФ при этой международной организации Александр Лукашевич.

"К сожалению, в ходе избирательной кампании мы столкнулись с многочисленными фактами вмешательства извне и попытками дискредитации легитимности волеизъявления. В постоянном совете еще с лета мы слышим заявления некоторых коллег о том, что честность и прозрачность голосования в России под вопросом. То есть выборы еще не состоялись, а вердикт им уже вынесли", - отметил Лукашевич.

Дипломат в связи с самоустранением Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) и Парламентской ассамблеи (ПА) ОБСЕ от наблюдения за выборами напомнил, что Россия полностью выполнила свое обязательство по приглашению наблюдателей. По его словам, государства - участники ОБСЕ не наделяли БДИПЧ правом диктовать параметры международного мониторинга за своими избирательными процессами. "В результате БДИПЧ и ПА ОБСЕ оказались изолированными в своем стремлении навязать свои условия", - сказал постпред России.

Лукашевич также обратил внимание ОБСЕ на то, что были зафиксированы попытки повлиять на результат волеизъявления посредством хакерских атак на сайт ЦИК, системы онлайн-голосования и связанные с выборами порталы. При этом ряд кибератак велся с зарубежных IP-адресов: половина из них зарегистрирована в США, четверть - в Германии, остальные - в других государствах, включая Украину и Литву, отметил постпред. "Все их удалось отразить. Тем не менее, российские власти будут обращаться с представлением в упомянутые страны для установления правонарушителей и их привлечения к ответственности", - добавил Лукашевич.

Как сообщил Лукашевич, на выборах в России присутствовали наблюдатели по линии СНГ, ОДКБ, Союзного государства, ШОС, ПАСЕ - всего 245 из почти 60 стран. В ОБСЕ ранее сообщали, что эта международная структура не сможет направить наблюдателей на выборы в Госдуму "из-за ограничений, введенных властями РФ в отношении наблюдения за выборами".