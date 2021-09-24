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Единый день голосования

Жириновский отказался от мандата депутата думы Югры

Его мандат перейдет руководителю фракции ЛДПР в Югре Виктору Сысуну

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 24 сентября. /ТАСС/. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский отказался от мандата депутата думы Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО - Югра) седьмого созыва, сообщила в пятницу пресс-служба окружного избиркома.

"В Избирательную комиссию Югры поступили заявления от Владимира Жириновского и Артема Зайцева (депутат Тюменской областной думы - прим. ТАСС) об отказе от мандатов депутатов думы ХМАО - Югры седьмого созыва", - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, мандат Жириновского перейдет руководителю фракции ЛДПР в Югре Виктору Сысуну.

С 17 по 19 сентября 2021 года в Югре прошли выборы депутатов Государственной думы, местной думы, Тюменской областной думы, а также выборы в органы власти муниципалитетов региона. "Единая Россия" победила на выборах с 40,23% голосов избирателей, второе место у КПРФ - 17,22%, третье у ЛДПР - 14,64% голосов избирателей.

Теги
Жириновский, Владимир ВольфовичРоссияЕдиный день голосованияХанты-Мансийский автономный округ
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