В Свердловской области назначили министра цифрового развития

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 сентября. /ТАСС/. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ о назначении на пост министра цифрового развития и связи региона Михаила Пономарькова, победившего в открытом конкурсе на эту должность. Пономарьков ранее занимал должность замглавы Минцифры области, сообщили в департаменте информационной политики региона в пятницу.

"Кандидатов на должность главы Минцифры мы искали через открытый конкурс. Нам нужен был грамотный специалист в сфере IT и при этом опытный управленец. Его задача сейчас - настроить всю систему таким образом, чтобы современные цифровые сервисы были удобны и доступны всем: и бизнесу, и госструктурам, и всем уральцам. Я жду от Минцифры новых подходов, идей и решений", - приводятся в сообщении слова Куйвашева.

Министерство цифрового развития и связи создали на базе департамента информатизации и связи Свердловской области в марте 2021 года. Открытый отбор кандидатов на пост главы ведомства объявили в апреле. На него заявлялись более двух десятков специалистов, однако определить победителя не удалось. В повторном конкурсе победил Пономарьков, он приступит к своим обязанностям с 27 сентября.

Михаил Пономарьков родился в Новосибирске, закончил Тюменский государственный университет по специальности "прикладная информатика в экономике". Работал по профилю в различных коммерческих организациях. С 2020 года занимал должность заместителя директора департамента информатизации и связи Свердловской области, с 23 августа этого же года - заместителя министра цифрового развития и связи региона.