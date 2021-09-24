"Яблоко" требует от ЦИК признать недействительными результаты выборов в Госдуму

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Партия "Яблоко" потребовала от Центральной избирательной комиссии (ЦИК) признать недействительными результаты выборов депутатов Государственной думы по федеральному избирательному округу. Об этом сообщили в пресс-службе партии.

"Нарушения, допущенные при проведении голосования и при установлении итогов выборов, не позволяют с достоверностью определить результаты волеизъявления избирателей. Недостатки организации избирательной кампании со стороны избиркомов привели к тому, что выборы депутатов Госдумы не могут быть признаны свободными и демократическими, не позволяют установить действительную волю избирателей и подлежат отмене", - отмечается в сообщении.

В частности, претензии партии касаются случаев снятия кандидатов от партии с выборов, ограничений на агитацию, избирательного применения ковидных ограничений при согласовании агитационных мероприятий в регионах, нарушений во время трехдневного голосования и после закрытия участков.

Выборы в Госдуму восьмого созыва проходили в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. После обработки 100% итоговых протоколов "Единая Россия" набрала по партийному списку 49,82%, КПРФ - 18,93%, ЛДПР - 7,55%, "Справедливая Россия - За правду" - 7,46%, "Новые люди" - 5,32%. ЦИК планирует утвердить окончательные результаты выборов на заседании 24 сентября.