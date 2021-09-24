Лавров заявил, что пандемия коронавируса усугубила проблему голода в мире

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Пандемия новой коронавирусной инфекции усугубила тяжелую ситуацию в области продовольственного обеспечения. Об этом говорится в размещенном в пятницу на сайте МИД РФ видеообращении главы российского дипведомства Сергея Лаврова к саммиту ООН по продовольственным системам.

"Российская Федерация последовательно выступает за решение проблемы голода и ликвидацию всех форм неполноценного питания. Считаем недопустимым, что на фоне взрывного развития науки и технологий миллионы людей в мире продолжают страдать и умирать от голода и болезней. К сожалению, и без того тяжелую ситуацию в этой области еще больше усугубляют рост числа и масштабов стихийных бедствий и конфликтов, распространение ограничительных мер в торговле, а также пандемия коронавируса COVID-19, поразившая все страны без исключения", - сказал он.

Как отметил министр, нынешний саммит дает уникальную возможность оценить существующие продовольственные системы и определить основные направления их преобразования. "Результатом изменений должно стать не только производство достаточного количества качественного продовольствия без нанесения дальнейшего ущерба окружающей среде и биологическому разнообразию, но и обеспечение его сохранности и доступности для всех категорий населения. Именно такой комплексный подход положен в основу доктрины продовольственной безопасности Российской Федерации, утвержденной президентом России Владимиром Путиным в январе 2020 года", - указал он.

Лавров подчеркнул, что Россия как один из крупнейших производителей продовольствия вносит значительный вклад в повышение уровня глобальной продовольственной безопасности. "Наша страна поддерживает усилия мирового сообщества в области гуманитарного реагирования и содействия международному развитию. Последовательно участвует в оказании продовольственной помощи как по двусторонним каналам, так и по линии организаций системы ООН", - информировал он.

По его словам, одной из самых результативных форм помощи являются проекты по школьному питанию. "Находясь на стыке гуманитарной помощи и содействия развитию, они обеспечивают большой кумулятивный эффект. Совместно с Всемирной продовольственной программой осуществляем серию таких проектов на сумму более $120 млн", - рассказал министр.