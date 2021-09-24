Игорь Руденя вступил в должность губернатора Тверской области

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Переизбранный на пост губернатора Тверской области Игорь Руденя 24 сентября официально вступил в должность главы региона. Церемония принесения присяги прошла в Тверском областном академическом театре драмы.

"Я, Руденя Игорь Михайлович, вступая в должность губернатора Тверской области, клянусь верно служить народу, добросовестно выполнять возложенные на меня обязанности губернатора, соблюдать Конституцию Российской Федерации, законы Российской Федерации, устав и законы Тверской области", - сказал он.

Игоря Руденю избрали губернатором на пять лет, этот срок исчисляется со дня вступления в должность.

Руденя занимает пост губернатора Тверской области с 23 сентября 2016 года. Выборы в 2021 году проводились 17-19 сентября, по итогам голосования Руденя, выдвинутый от "Единой России", набрал 52,33% голосов. Кандидат от КПРФ Людмила Воробьева получила 20,09% голосов, Дмитрий Игнатьков от партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" - 10,69%, Олег Горлов от ЛДПР - 6,52%, Илья Клейменов от "Коммунистов России" - 6,30%.