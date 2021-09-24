Песков: Россия пока предпочитает наблюдать за действиями талибов в Афганистане

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Россия, как и большинство стран мира, предпочитает внимательно следить за шагами талибов (движение "Талибан" запрещено в РФ) в Афганистане и тем, как они выполняют свои обещания. Об этом заявил журналистам в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, планирует ли Россия приглашать представителей новых афганских властей в Москву.

"Как и подавляющее большинство стран мира, мы предпочитаем самым внимательным образом наблюдать за тем, что делают талибы в Афганистане, какую окончательную структуру примет система власти в этой стране, как будут обеспечиваться ранее данные обещания. Мы очень внимательно за всем этим наблюдаем", - сказал Песков.

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Решением Верховного суда РФ от 14 февраля 2003 г. движение "Талибан" признано террористической организацией. Его деятельность в России запрещена.