Впервые проголосовавший на выборах онлайн москвич выиграл квартиру

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Восемнадцатилетний житель Москвы, впервые проголосовавший на выборах онлайн, выиграл квартиру. Об этом сообщил в пятницу руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами Алексей Венедиктов на заседании Центральной избирательной комиссии в формате видеоконференции.

"Электронное голосование дало возможность голосовать молодым, у нас восемнадцатилетних - 68 тыс. человек, это 3,5% от всех. Первый раз люди голосовали, и пришла молодежь. <...> Нас много критиковали за историю "Миллион призов". Но я вам должен сказать, давайте все дружно позавидуем: молодой человек, 18-летний, первый раз голосующий, выиграл квартиру", - сказал Венедиктов.

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17, 18 и 19 сентября в Москве, помимо выборов в Госдуму, прошли довыборы депутатов Московской городской думы в двух округах и выборы муниципальных депутатов в районе Щукино. Электронные бюллетени были предусмотрены для выборов всех трех уровней. Более 2 млн москвичей, которые успешно зарегистрировались для участия в электронном голосовании до 13 сентября, были исключены из списков избирателей на участках, бумажный бюллетень им выдать не могли.

Дистанционное электронное голосование началось в 08:00 мск 17 сентября и завершилось в 20:00 мск 19 сентября. Итоговая онлайн-явка составила 96,5%, выдано 1 943 590 бюллетеней. Общая явка в Москве с учетом онлайн- и офлайн-голосования составила 50,3%.