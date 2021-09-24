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Единый день голосования

"Справедливая Россия - За правду" не признает итоги выборов в Башкирии

По словам лидера партии Сергея Миронова, у справороссов имеются "абсолютно четкие зафиксированные доказательства" нарушений

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Справороссы не признают результаты выборов в Госдуму в Башкирии и в 212-м одномандатном округе в Санкт-Петербурге, будут добиваться пересчета там голосов. Об этом в пятницу заявил лидер "Справедливой России - За правду" Сергей Миронов, выступая в ЦИК.

"Наша партия считает в целом выборы легитимными, но не признает результаты выборов полностью в Республике Башкортостан и в 212-м одномандатном округе города Санкт-Петербурга. Мы будем подавать судебные иски", - сказал он.

По его словам, у партии имеются "абсолютно четкие зафиксированные доказательства" нарушений. "Видео, фото и иные документы, которые, надеюсь, в суде скажут свое слово, мы будем настаивать на пересчете результатов выборов", - добавил Миронов.

Согласно утвержденным ЦИК результатам выборов, "Справедливая Россия - За правду" получит 27 мандатов в Госдуме восьмого созыва, она станет третьей по численности фракцией в парламенте. Партия по спискам набрала 7,46% голосов избирателей, ее кандидаты также выиграли в восьми одномандатных округах.

Теги
Миронов, Сергей МихайловичРоссияЕдиный день голосования
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